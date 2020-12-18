Локдаун в Польше объявят после Рождества - страну закроют на три недели

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Локдаун в Польше введут, чтобы сбить возможную третью волну коронавируса. Новый национальный карантин будет действовать от 28 декабря 2020 года до 17 января 2021 года.

Министр здоровья Адам Недзельський сообщил 17 декабря, что новые ограничения начнут действовать в понедельник после Рождества.

Дополнительно к нынешним ограничениям правительство закрывает гостиницы, горнолыжные трассы и магазины в торговых центрах, кроме пунктов продажи, обеспечивающих удовлетворение основных потребностей.

Пустыми улице страны будут и в новогоднюю ночь. В стране будет действовать комендантский час — от 19.00 31 декабря до 6.00 утра 1 января.

Как и раньше, люди, приезжающие в Польшу, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

В Польше уже действуют некоторые карантинные ограничения. В частности, не работают рестораны, фитнес-центры и школы. Проведение свадеб запрещено, а публичные собрания ограничены пятью лицами.

Польша в ноябре уже объявляла жесткие меры, которые дали результат. После ежедневных показателей в 1,5−2 тыс. новых больных статистика снизилась до менее 10 тыс. случаев. В середине декабря количество новых случаев вновь подскочила к более чем 10 тыс.

Сейчас в Польше уже действуют некоторые ограничения — не работают рестораны, фитнес-центры и школы. Проведение свадеб запрещено, а публичные собрания ограничены пятью лицами. Даже на улицах гражданам необходимо быть в масках.

По состоянию на 17 декабря, по данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в Польше в целом заразились коронавирусом 1 млн 171 тыс. человек, а умерло 24,3 тыс.

Правительство Польши планирует выделить на поддержку бизнеса 40 млрд злотых (более 9 млрд евро).