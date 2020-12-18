Джо Байден, фото: Gage Skidmore

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Джо Байден, избранный президент США, хочет сделать кибербезопасность приоритетом своей администрации.

Соответствующее заявление Байдена прозвучало на фоне недавних сообщений о масштабных кибератаках на правительственные структуры США, которые, как считается, могли осуществляться в интересах России, сообщает издание «Голос Америки».

Байден отметил, что поручил своей команде выяснить все подробности по этой ситуации, и добавил, что она вызвала у него «серьезную обеспокоенность».

Мы сделаем соблюдение кибербезопасности обязательной задачей для всего правительства, еще больше укрепим партнерские отношения с частным сектором и увеличим наши инвестиции в инфраструктуру и людей, которые нужны нам для защиты от вредоносных кибератак, — заверил Байден.

Избранный президент добавил, что администрация займется не только защитой от киберпреступлений, но и активно будет препятствовать противникам США в осуществлении кибератак.

Наши противники должны знать, что как президент я не буду сидеть сложа руки перед лицом кибератак на нашу страну, — подчеркнул Байден.

Недавно американские СМИ сообщили о кибератаках хакеров, которые могли работать на Россию, на правительственные структуры США, среди которых, в частности, было Министерство финансов этой страны.

Отмечалось, что хакеры, в частности, смогли получить доступ к электронной переписке нескольких ведомств, а сами кибератаки были связаны со взломом компании FireEye, которая имеет правительственные и коммерческие контракты по кибербезопасности.

Спецслужбы США в совместном заявлении 16 декабря подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры страны, однако не сообщили, кто именно за ней стоит.