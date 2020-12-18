Виктор Медведчук, фото: пресс-служба ОПЗЖ

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Компании, связанные с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком, присоединились к большому международному проекту в России — сооружение специального терминала и канатной дороги между РФ и Китаем.

Соответствующий проект должен соединить российский город Благовещенск (административный центр Амурской области РФ) с китайским Хэйхэ (городской округ в провинции Хэйлунцзян). Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Граница между РФ и Китаем в этом регионе проходит по фарватеру реки Амур.

Похоже, после окончания строительства, его реализаторы получат налоговые льготы от российских властей для деятельности на границе двух стран, — говорится в расследовании.

Отмечается, что в своем расследовании журналисты опирались на сообщения и отчеты на официальном сайте правительства Амурской области РФ, поскольку более подробной информации местные власти не предоставили, несмотря на заранее оставленный информационный запрос.

Так, журналисты установили, что Александр Баримов — владелец и директор российской компании «ВЭД Девелопмент», которая строит соответствующую канатную дорогу, одновременно также является гендиректором компании «Ньюйол», которая входит в структуру «Юг Энерго».

Бенефициарным владельцем «Юг Энерго» является жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко.

Также, по информации журналистов, Баримов совместно пользовался одним авто с Александром Мартыненко — основателем компании «Ренессанс», бенефициарным владельцем которой тоже является Марченко.

Журналисты также обнаружили финансовые взаимоотношения у Марченко с Баримовим — приобретение ценных бумаг на значительные суммы (более 133 млн рублей).

Кроме того, в период с 2016 по 2018 годы Баримов руководил российской фирмой «Добробут Инвест», которую соратник Медведчука народный депутат Тарас Козак в своих декларациях за период 2015—2018 годов декларировал как собственную.

Еще одну связь с семьей Медведчука журналисты обнаружили и через инвестора строительства канатной дороги — группу компаний «Регион», которая контролируется российским бизнесменом Сергеем Судариковым.

В ноябре 2019 года российские СМИ сообщали, что брат Виктора Медведчука Сергей Медведчук «участвует в принятии решений по развитию» компании «Аптечная сеть 36,6», крупным акционером которой является «Московский кредитный банк» из концерна «Россиум», который тогда возглавлял Сергей Судариков.

Виктор Медведчук в комментарии журналистам подтвердил, что его брат действительно сотрудничает с указанными компаниями, однако отрицал свой бизнес-интерес в строительстве указанной канатной дороги и свое знакомство с Баримовим.

В моей декларации нет Баримова. Есть структуры, и за эти структуры я или моя жена как конечный бенефициар несет ответственность. Это все в налоговые органы. Я не знаю, кто такой Баримов. Я не знаю о канатной дороге, — заявил Медведчук.



Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко недавно рассказал, почему во времена его пребывания на посту главы государства к Медведчуку ни были применены санкции.