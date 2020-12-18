Віктор Медведчук, фото: прес-служба ОПЗЖ

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Компанії, пов’язані з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком та його соратником Тарасом Козаком, долучилися до великого міжнародного проекту в Росії — спорудження спеціального терміналу і канатної дороги між РФ та Китаєм.

Відповідний проект має з'єднати російське місто Благовєщенськ (адміністративний центр Амурської області РФ) з китайським Хейхе (міський округ у провінції Хейлунцзян). Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

Кордон між РФ і Китаєм у цьому регіоні проходить по фарватеру річки Амур.

Схоже, після закінчення будівництва, його реалізатори отримають податкові пільги від російської влади для діяльності на кордоні двох країн, — йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що в своєму розслідуванні журналісти опиралися на повідомлення та звіти на офіційному сайті уряду Амурської області РФ, оскільки більш детальної інформації місцева влада не надала, попри заздалегідь надісланий інформаційний запит.

Так, журналісти встановили, що Олександр Баримов — власник і директор російської компанії «ЗЕД Девелопмент», котра будує відповідну канатну дорогу, водночас також є гендиректором компанії «Ньюйол», яка входить в структуру «Юг Энерго».

Бенефіціарним власником «Юг Энерго» є дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко.

Також, за інформацією журналістів, Баримов спільно користувався одним авто з Олександром Мартиненком — засновником компанії «Ренессанс», бенефіціарним власником якої теж є Марченко.

Журналісти також виявили фінансові взаємовідносини у Марченко із Баримовим — придбання цінних паперів на значні суми (понад 133 млн рублів).

Крім того, у період із 2016 по 2018 роки Баримов керував російською фірмою «Добробут Инвест», яку соратник Медведчука народний депутат Тарас Козак у своїх деклараціях за період 2015−2018 років декларував як власну.

Ще один зв’язок із родиною Медведчука журналісти виявили і через інвестора будівництва канатної дороги — групу компаній «Регіон», котра контролюється російським бізнесменом Сергієм Сударіковим.

У листопаді 2019 року російські ЗМІ повідомляли, що брат Віктора Медведчука Сергій Медведчук «бере участь в ухваленні рішень щодо розвитку» компанії «Аптечна мережа 36,6», значним акціонером якої є «Московський кредитний банк» із концерну «Россіум», який тоді очолював Сергій Сударіков.

Віктор Медведчук в коментарі журналістам підтвердив, що його брат дійсно співпрацює із вказаними компаніями, проте заперечив свій бізнес-інтерес у зведенні вказаної канатної дороги та своє знайомство з Баримовим.

У моїй декларації немає Баримова. Є структури, і за ці структури я або моя дружина як кінцевий бенефіціар несе відповідальність. Це все до податкових органів. Я не знаю, хто такий Баримов. Я не знаю про канатну дорогу, — заявив Медведчук.



Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко нещодавно розповів, чому в часи його перебування на посаді глави держави до Медведчука не були застосовані санкції.