Список «в’їзних» країн оновив Євросоюз

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Ракурс

Європейський Союз оновив список країн, громадянам яких дозволено в’їзд на територію ЄС. Рада Євросоюзу у четвер, 17 грудня, оновила перелік «безпечних» третіх країн, для яких країни-члени повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні.

Відповідне рішення сьогодні оприлюднила прес-служба Ради ЄС.

Цього разу у список Брюссель не додав жодної нової держави. Водночас з нього викреслили Уругвай. Таким чином країнам-членам рекомендовано відкрити кордони для громадян семи держав: Австралії, Японії, Сінгапуру, Руанди, Південної Кореї, Таїланду і Нової Зеландії. Окрім цього, країни ЄС можуть відкрити свої кордони для громадян Китаю за умови підтвердження взаємних дій з боку Пекіна.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких варто скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідеміологічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Вони застосовуються кумулятивно, — пояснили у Раді Євросоюзу.



Також країнам-членам рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Макао та Гонконгу, за умови підтвердження взаємності.

Мешканці Ватикану, Андорри, Сан-Марино, Монако повинні розглядатися як мешканці ЄС для цієї рекомендації. Країни, асоційовані з Шенгеном (Норвегія, Ісландія, Швейцарія, Ліхтенштейн), також потрапили до цієї рекомендації.