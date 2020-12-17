Список «въездных» стран обновил Евросоюз

https://racurs.ua/n147952-spisok-vezdnyh-stran-obnovil-evrosouz.html

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Европейский Союз обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию ЕС. Совет Евросоюза в четверг, 17 декабря, обновил перечень «безопасных» третьих стран, для которых страны-члены должны постепенно отменять ограничения на путешествия.

Соответствующее решение сегодня обнародовала пресс-служба Совета ЕС.

На этот раз Брюссель не добавил в список ни одного нового государства. В то же время из него вычеркнули Уругвай. Таким образом странам-членам рекомендуется открыть границы для граждан семи стран: Австралии, Японии, Сингапура, Новой Зеландии, Южной Кореи, Руанды и Таиланда. Кроме этого, страны ЕС могут открыть свои границы для граждан Китая при условии подтверждения взаимных действий со стороны Пекина.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно, — пояснили в Совете Евросоюза.



Также странам-членам рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Ватикана, Монако, Андорры, Сан-Марино должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации. На страны, ассоциированные с Шенгеном (Лихтенштейн, Исландия, Швейцария, Норвегия), также распространяются данные рекомендации.