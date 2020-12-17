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18 декабря – день памяти преподобного Саввы Освященного, фото – inlviv
18 декабря отмечают Саввин деньhttps://racurs.ua/n147939-18-dekabrya-otmechaut-savvin-den.htmlРакурс
18 декабря православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного, который прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр.
В народе праздник называют Саввин день, у которого есть свои традиции.
День Саввы считается одним из веселых украинских праздников.
В семьях, где есть мужчина с таким именем, издавна проводили шуточные обряды почитания имениннику.
В этот день не было принято есть скоромного, потому что обычно еще продолжался пост. К столу подавали капусту, моченые яблоки, пироги с картофелем и фасолью.
День ангела имени отмечают Захар, Геннадий, Илья, Сергей.
Также отмечают Международный день мигранта и День арабского языка в ООН. 18 декабря 1990 года в ООН приняли Международную конвенцию о защите прав всех мигрантов и членов их семей. День арабского языка отмечается с 2010 года.
День в истории:
- 1104 — Никифор I был назначен руководителем Киевской митрополии;
- 1917 — в Киеве открыли Украинскую государственную академию искусств;
- 1920 — в УССР приняли постановление «Об учете музыкальных инструментов» — один из нормативных актов, по которому преследовали кобзарей;
- 1991 — независимость Украины признала Армения;
- 2007 — Юлия Тимошенко во второй раз стала премьер-министром Украины.
Напомним, 17 декабря отмечали День работника исполнительной службы и день Варвары.
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