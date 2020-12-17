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Ракурс
18 декабря – день памяти преподобного Саввы Освященного, фото – inlviv

18 декабря отмечают Саввин день

17 дек 2020, 22:46
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18 декабря православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного, который прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава, а также основал несколько монастырей и лавр.

В народе праздник называют Саввин день, у которого есть свои традиции.

День Саввы считается одним из веселых украинских праздников.

В семьях, где есть мужчина с таким именем, издавна проводили шуточные обряды почитания имениннику.

В этот день не было принято есть скоромного, потому что обычно еще продолжался пост. К столу подавали капусту, моченые яблоки, пироги с картофелем и фасолью.

День ангела имени отмечают Захар, Геннадий, Илья, Сергей.


Также отмечают Международный день мигранта и День арабского языка в ООН. 18 декабря 1990 года в ООН приняли Международную конвенцию о защите прав всех мигрантов и членов их семей. День арабского языка отмечается с 2010 года.

День в истории:

  • 1104 — Никифор I был назначен руководителем Киевской митрополии;
  • 1917 — в Киеве открыли Украинскую государственную академию искусств;
  • 1920 — в УССР приняли постановление «Об учете музыкальных инструментов» — один из нормативных актов, по которому преследовали кобзарей;
  • 1991 — независимость Украины признала Армения;
  • 2007 — Юлия Тимошенко во второй раз стала премьер-министром Украины.

Напомним, 17 декабря отмечали День работника исполнительной службы и день Варвары.

Источник: Ракурс


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