Снайпер ранил защитника Украины близ Авдеевки

https://racurs.ua/n147951-snayper-ranil-zaschitnika-ukrainy-bliz-avdeevki.html

Ракурс

Вражеский снайпер ранил защитника Украины на Донбассе. Инцидент произошел 17 декабря в районе Авдеевки.

Об этом сообщила в Фейсбук украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

Сегодня около 17.40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки, — говорится в сообщении.

Состояние военнослужащего Вооруженных сил Украины стабильное, он находится в сознании в лечебном учреждении.

Также представители Украины в ТКГ сообщили, что украинская группа Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) задействовала координационный механизм прекращения огня и направила специальную ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, на заседании ТКГ в среду впервые произошел скандал «с использованием грязной нецензурной брани», однако представитель ОБСЕ Хайди Грау «не заметила этого факта». По словам представителя отдельных районов Донецкой области в ТКГ, журналиста Сергея Гармаша, марионетки Кремля неоднократно провоцировали Леонида Кравчука. Впоследствии террористы перекрикивали и обозвали Гармаша. Он отметил, что посол Грау препятствовала члену украинской делегации.