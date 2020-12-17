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Ракурс
Снайпер ранил защитника Украины близ Авдеевки

Снайпер ранил защитника Украины близ Авдеевки

17 дек 2020, 22:35
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Вражеский снайпер ранил защитника Украины на Донбассе. Инцидент произошел 17 декабря в районе Авдеевки.

Об этом сообщила в Фейсбук украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

Сегодня около 17.40 в результате снайперского огня получил ранение военнослужащий одной из наших механизированных бригад в районе Авдеевки, — говорится в сообщении.

Состояние военнослужащего Вооруженных сил Украины стабильное, он находится в сознании в лечебном учреждении.


Также представители Украины в ТКГ сообщили, что украинская группа Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) задействовала координационный механизм прекращения огня и направила специальную ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, на заседании ТКГ в среду впервые произошел скандал «с использованием грязной нецензурной брани», однако представитель ОБСЕ Хайди Грау «не заметила этого факта». По словам представителя отдельных районов Донецкой области в ТКГ, журналиста Сергея Гармаша, марионетки Кремля неоднократно провоцировали Леонида Кравчука. Впоследствии террористы перекрикивали и обозвали Гармаша. Он отметил, что посол Грау препятствовала члену украинской делегации.

Источник: Ракурс


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