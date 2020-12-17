Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Робопес «Спот» Boston Dynamics поступил на службу в полицию Нью-Йорка

Робопес Boston Dynamics стал робокопом — будет работать в полиции Нью-Йорка (ВИДЕО)

17 дек 2020, 21:59
999

Робот-собака «Спот» известной американской компании Boston Dynamics станет робокопом — полиция Нью-Йорка решила взять его на работу. Правоохранители привлекут «Спота» к спасению жизни, защите людей и офицеров.

Об этом 17 декабря сообщает «Голос Америки».

Ранее робопес «Спот» научился делать сканирование зданий с помощью 3D-лазера и измерял уровень радиации в Чернобыльской зоне.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Boston Dynamics за 921 млн долл. покупает корейский автомобильный гигант Hyundai Motor. Детали сделки не разглашаются. Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. Ранее ею владел интернет-гигант Google, который в 2017 году продал компанию японской SoftBank Group.


В 2020 году Boston Dynamics запустила в продажу своих маневренных собакообразных роботов. Также среди разработок компании человекоподобный робот Atlas и двухметровый Handle, предназначенный для логистических услуг.

Несмотря на свои многочисленные достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics позиционирует себя как исследовательская неприбыльная компания.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров