Россия осуществила запуск противоспутниковой ракеты — Вашингтон

https://racurs.ua/n147949-rossiya-osuschestvila-zapusk-protivosputnikovoy-rakety-vashington.html

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Противоспутниковую ракету испытала во вторник Россия. Такое заявление обнародовало Космическое командование США, которое отметило, что Кремль уже продемонстрировал два разных вида космического вооружения.

Россия превращает космос в зону боевых действий, испытывая противоспутниковое оружие космического и наземного базирования. Это противоречит заявлениям Москвы о том, что РФ стремится предотвращению конфликтов в космосе, — заявил глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон, пишет «Голос Америки».

Он добавил, что Кремль пытается использовать в своих интересах зависимость Вашингтона от систем космического базирования.

Мы готовы и имеем твердое намерение сдерживать агрессию и защищать нашу страну и наших союзников от вражеских действий в космосе, — добавил Дикинсон.

По словам американского военного, Россия завершила несколько испытаний наземного вооружения, «способного уничтожить спутники на низкой околоземной орбите».

Если это оружие испытывают на реальном спутнике или используют в боевых условиях, это приведет к образованию большого поля космических обломков, которое может поставить под угрозу коммерческие спутники и бесповоротно загрязнить космическое пространство, — отметил Дикинсон.

Напомним, в США и мире различные частные компании осуществляют запуски коммерческих спутников. Самая известная из них — SpaceX, американская космическая компания Илона Маcка, постоянно выводит на орбиту Земли спутники с помощью ракеты-носителя Falcon 9.