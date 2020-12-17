Таран встретится с Бутусовым на Николая — детали

https://racurs.ua/n147948-taran-vstretitsya-s-butusovym-na-nikolaya-detali.html

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Министр обороны Андрей Таран встретится с журналистом и активным критиком чиновников оборонного ведомства Юрием Бутусовым в эту субботу, 19 декабря.

Об этом в четверг вечером сообщила пресс-служба Минобороны в Фейсбук.

Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу, — говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Бутусову работу в ведомстве в сфере вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом которой было указано расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ППК «Вагнера».

9 декабря Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации. На следующий день Минобороны заявило, что не нашло вакансий, соответствующих уровню амбиций журналиста. 11 декабря Бутусов отметил, что Минобороны не проводило с ним собеседования.