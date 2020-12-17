Таран зустрінеться з Бутусовим на Миколая — деталі

https://racurs.ua/ua/n147948-taran-zustrinetsya-z-butusovym-na-mykolaya-detali.html

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Міністр оборони Андрій Таран зустрінеться з журналістом й активним критиком чиновників оборонного відомства Юрієм Бутусовим цієї суботи, 19 грудня.

Про це у четвер ввечері повідомила прес-служба Міноборони в Фейсбук.

Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Бутусову роботу у відомстві у сфері озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом якої було зазначено розслідування провалу спецоперацій Міноборони, зокрема й спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера».

9 грудня Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації. Наступного дня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій журналіста. 11 грудня Бутусов зазначив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди.