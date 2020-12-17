У Антоненка підозрюють COVID-19 — стало відомо, чи змінив суд запобіжний захід

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У Андрія Антоненка (Ріффмастера), фігуранта «справи Шеремета», погіршилося самопочуття та підозрюється коронавірусна інфекція COVID-19. У зв’язку з цим сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу. Проте Шевченківський райсуд Києва сьогодні вкотре залишив Антоненка під вартою.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в четвер увечері, 17 грудня.

Під час розгляду клопотання суд допитав як свідка лікаря, який повідомив про оперативні втручання, що робили Антоненку, й зазначив, що COVID-19 може спричинити серйозні ускладнення і несе загрозу здоров’ю утримуваного в СІЗО, пише «Інтерфакс-Україна».

Раніше під час засідання по суті щодо обвинувачених у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета суд задовольнив клопотання прокуратури про залучення до справи низки матеріалів.

Після цього захист Антоненка заявив суду клопотання про зміну запобіжного заходу через підозру на COVID-19, оскільки в одного з його адвокатів підтверджено коронавірусну хворобу. Окрім цього, коронавірус виявили у трьох осіб з корпусу слідчого ізолятора, де утримують Антоненка. У відповідь сторона обвинувачення заявила про відсутність підстав для зміни запобіжного заходу, оскільки в СІЗО є медчастина.

Нагадаємо, про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Дугарь, лікарю і волонтерці Кузьменко та музиканту Антоненку. Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета». У травні 2020 року слідство змінило текст підозри. Тепер організаторами злочину вважаються «невстановлені особи», а всі інші фігуранти справи — його виконавцями.