Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Новий вид орхідеї з Мадагаскару визнали «найстрашнішим» у світі

Новий вид орхідеї з Мадагаскару визнали «найогиднішим» у світі (ФОТО)

17 гру 2020, 20:22
999

Новий вид орхідеї Gastrodia agnicellus, виявлений на Мадагаскарі, визнали «найпотворнішим» у світі. Коричневу рослину з приємним ароматом знайшли в глибокій тіні під листям у лісах Мадагаскару.

Ця маленька безлиста орхідея проводить більшу частину свого життя під землею, виходячи на поверхню лише для того, щоб дозрівання плодів й рознесення насіння, пише New Scientist.

Представники Королівського ботанічного саду Кью у Лондоні назвали квітку «найпотворнішою орхідеєю в світі». За словами ботаніка Йохана Херманса, подібні квіти зазвичай пахнуть гниючою плоттю, щоб заманити комах, але Gastrodia agnicellus, навпаки, має приємний аромат.

Насправді, у неї досить свіжий цитрусовий аромат, — зазначив Херманс.

Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі


Новий вид орхідей є багаторічною рослиною. Вчені донині не знають, як запилюється ця квітка. Вважається, що ареал її існування досить невеликий і скорочується через розвиток сільського господарства і пожежі на Мадагаскарі. Тому Gastrodia agnicellus класифікується як вид, що знаходиться під загрозою зникнення.

Нагадаємо, у 2020 році були описані 156 нових видів рослин і грибів, зокрема й 19 нових орхідей, більшість з яких були знайдені в Новій Гвінеї.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів