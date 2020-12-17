Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Новий вид орхідеї з Мадагаскару визнали «найстрашнішим» у світі

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Новий вид орхідеї Gastrodia agnicellus, виявлений на Мадагаскарі, визнали «найпотворнішим» у світі. Коричневу рослину з приємним ароматом знайшли в глибокій тіні під листям у лісах Мадагаскару.

Ця маленька безлиста орхідея проводить більшу частину свого життя під землею, виходячи на поверхню лише для того, щоб дозрівання плодів й рознесення насіння, пише New Scientist.

Представники Королівського ботанічного саду Кью у Лондоні назвали квітку «найпотворнішою орхідеєю в світі». За словами ботаніка Йохана Херманса, подібні квіти зазвичай пахнуть гниючою плоттю, щоб заманити комах, але Gastrodia agnicellus, навпаки, має приємний аромат.

Насправді, у неї досить свіжий цитрусовий аромат, — зазначив Херманс.

Новий вид орхідей є багаторічною рослиною. Вчені донині не знають, як запилюється ця квітка. Вважається, що ареал її існування досить невеликий і скорочується через розвиток сільського господарства і пожежі на Мадагаскарі. Тому Gastrodia agnicellus класифікується як вид, що знаходиться під загрозою зникнення.

Нагадаємо, у 2020 році були описані 156 нових видів рослин і грибів, зокрема й 19 нових орхідей, більшість з яких були знайдені в Новій Гвінеї.