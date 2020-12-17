Росію “викинули” з двох наступних Олімпіад через допінг

https://racurs.ua/ua/n147945-rosiu-vykynuly-z-dvoh-nastupnyh-olimpiad-cherez-doping.html

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Крапку у допінговому скандалі Росії поставив Спортивний арбітражний суд (CAS), оголосивши вердикт у суперечці Російського антидопінгового агентства та Всесвітнього антидопінгового агентства WADA.

CAS заборонив спортсменам РФ впродовж двох наступних років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором Росії. Про це йдеться на сайті CAS.

Водночас спортсмени з РФ зможуть виступати під нейтральним прапором за умови непричетності до допінгових скандалів або приховування результатів тестів. Окрім цього, Росії заборонено брати участь в торгах на проведення великих спортивних заходів. Рішення буде чинним до 16 грудня 2022 року.

Обмеження торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році, та зимових Ігор-2022 у Пекіні.

Нагадаємо, у 2017 році російську збірну відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2018 року в Південній Кореї через масштабний допінг-скандал. Тоді близько 300 спортсменів РФ запідозрили у вживанні допінгу. У 2019 році WADA відкрило понад сотню справ щодо російських допінг-спортсменів та махінацій Московської антидопінгової лабораторії й вищих спортивних посадовців РФ. Торік виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства на чотири роки дискваліфікував Росію зі спортивних змагань. Москва оскаржила це рішення і заявила про намір «проводити власні Олімпійські ігри».