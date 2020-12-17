Россию отстранили от двух Олимпиад из-за допинга

https://racurs.ua/n147945-rossiu-otstranili-ot-dvuh-olimpiad-iz-za-dopinga.html

Ракурс

Точку в допинговом скандале России поставил Спортивный арбитражный суд (CAS), объявив вердикт в споре Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства WADA.

CAS запретил спортсменам РФ в течение двух следующих лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Об этом говорится на сайте CAS.

В то же время российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом в случае непричастности к допинговым скандалам или сокрытию результатов тестов. Кроме этого, России запрещено участвовать в торгах на проведение крупных спортивных мероприятий. Решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Ограничения коснутся летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году, и зимних Игр-2022 в Пекине.

Напомним, в 2017 году российскую сборную отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее из-за масштабного допинг-скандал. Тогда около 300 спортсменов РФ заподозрили в употреблении допинга. В 2019 году WADA открыло свыше 100 дел против российских допинг-спортсменов, а также из-за махинаций Московской антидопинговой лаборатории и высших спортивных чиновников РФ. В прошлом году исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на четыре года отстранил Россию от спортивных соревнований. Москва обжаловала это решение и заявила о намерении «проводить собственные Олимпийские игры».