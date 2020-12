Витренко отреагировал фразой Черчилля на провал голосования в Раде

Юрий Витренко, бывший топ-менеджер «Нафтогаза Украины», которого 17 декабря не избрали в Верховной Раде первым вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля, отреагировал на голосование парламентариев.

Спасибо всем, кто поддерживал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу сказать своим детям, что не отказался помочь стране в сложное время. И что это не мне это не нужно. Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее, — написал Витренко в четверг в Фейсбук.

Он также процитировал бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life):

У вас есть враги? Хорошо. Значит, вы в своей жизни что-то когда-то отстаивали.

Напомним, сегодня Витренко не избрали главой Минэнерго. За это решение проголосовали только 185 нардепов из 226 необходимых. За него, в частности, проголосовали лишь 153 представители «Слуги народа». Впоследствии глава фракции монобольшинства Давид Арахамия назвал причину провала голосования.