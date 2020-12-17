Арахамия назвал Витренко безальтернативным кандидатом

https://racurs.ua/n147938-arahamiya-nazval-vitrenko-bezalternativnym-kandidatom.html

Ракурс

Юрий Витренко — безальтернативный кандидат на должность министра энергетики. Такое мнение высказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия во время общения с журналистами в кулуарах парламента 17 декабря.

Также «слуга» озвучил причину провала голосования за Витренко.

С Витренко ситуация сложнее… Здесь была его ошибка… Я считаю, что когда такого важного министра назначают, то он должен делать встречи со всеми фракциями… Он обязан встретиться со всеми депутатами, озвучить свой курс… Очень много депутатов чувствуют себя оскорбленными, что они не имели «доступа к телу», как говорится, чтобы пообщаться. Я ходил по залу и спрашивал у людей. Я считаю, что это отняло где-то 20−30% голосов, — рассказал Арахамия.

Нардеп лично выяснял у коллег причину их недовольства кандидатурой Витренко. Глава фракции «Слуга народа» утверждает, что отсутствие коммуникации возникло из-за сжатых сроков, в которые принимались кадровые вопросы.

В следующий раз, где-то в январе, будем выносить на голосование еще раз и попробуем мобилизовать голоса, — резюмировал Арахамия.

Напомним, Юрия Витренко, бывшего топ-менеджера «Нафтогаза Украины» не избрали в Раде первым вице-премьером в правительстве Дениса Шмыгаля. Это решение поддержали только 185 нардепов. За Витренко, в частности, проголосовали лишь 153 представители монобольшинства.