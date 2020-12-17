Обыски в Минкультуры проводит НАБУ

В Минкультуры проводят обыски, фото: НАБУ

https://racurs.ua/n147936-obyski-v-minkultury-provodit-nabu.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло с обысками в одно из помещений Министерства культуры и информационной политики (МКИП) — Директорат культурного наследия и музеев.

Об этом заявил в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что уголовное дело, в рамках которой осуществляются обыски, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году — еще когда МКИП не было создано.

МКИП в Украине появилось 23 марта 2020 года, путем переименования Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, которое, в свою очередь, было образовано 2 сентября 2019 года путем реорганизации Министерства информационной политики, на которое возложили функции ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

В Минкульте подчеркивают, что готовы максимально сотрудничать со следствием по этому делу.

В НАБУ пока публично не комментировали эти обыски.

Напомним, в 2017 году НАБУ провело обыски в Министерстве юстиции. В антикоррупционном ведомстве необходимость их проведения тогда объяснили полученной информацией об угрозе уничтожения важных документов.