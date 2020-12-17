Обшуки в Мінкультури проводить НАБУ

У Мінкультури проводять обшуки, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n147936-obshuky-v-minkultury-provodyt-nabu.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) прийшло з обшуками до одного з приміщень Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) — Директорату культурної спадщини та музеїв.

Про це заявив у прес-службі відомства.

Зазначається, що кримінальна справа, в межах якої здійснюються обшуки, стосується видачі документу дозвільного характеру в 2019 році — ще коли МКІП не було створене.

МКІП в Україні з’явилося 23 березня 2020 року, шляхом перейменування Міністерства культури, молоді та спорту України, котре, своєю чергою, було утворене 2 вересня 2019 року шляхом реорганізації Міністерства інформаційної політики, на яке поклали функції ліквідованих Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту.

У Мінкульті наголошують, що готові максимально співпрацювати зі слідством у цій справі.

В НАБУ наразі публічно не коментували ці обшуки.

Нагадаємо, у 2017 році НАБУ провело обшуки в Міністерстві юстиції. В антикорупційному відомстві необхідність їх проведення тоді пояснили отриманою інформацією про загрозу знищення важливих документів.