Добкін прокоментував майбутні вибори мера Харкова і смерть Кернеса

https://racurs.ua/ua/n147937-dobkin-prokomentuvav-maybutni-vybory-mera-harkova-i-smert-kernesa.html

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Геннадій Кернес, який став мером Харкова на третій термін заочно, у вересні був доставлений до Німеччини з COVID-19. 17 грудня стало відомо про смерть 61-річного політика. Розмови про те, хто зможе замінити його на посаді, прокоментував у четвер Михайло Добкін.

З відходом Кернеса Харків осиротів. Він з 2006 року брав участь в розвитку і відродженні Харкова. І сьогодні сприймати Харків без прив’язки до Кернеса — і незвично, і гірко, і поки ще боляче, — заявив Добкін в ефірі каналу «Украіна24».

За його словами, спочатку потрібно віддати шану людині, а потім надати можливість харків’янам зробити свій вибір.

Нагадаємо, у зв’язку зі смертю Кернеса в Харкові оголошено триденну жалобу. Церемонія поховання міського голови Харкова відбудеться орієнтовно на наступному тижні, в період з вівторка по четвер.

У разі смерті мера міста його повноваження виконує секретар міської ради — до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах. Іншими словами, зараз виконуватиме обов’язки мера Харкова Ігор Терехов.