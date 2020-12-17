Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на півроку

Антиросійські санкції продовжено ще на півроку, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n147934-ievrosouz-prodovjyv-antyrosiyski-sankciyi-sche-na-pivroku.html

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Євросоюз ще на півроку — до 31 липня 2021 року продовжив дію санкції, запроваджених щодо Росії через її агресію стосовно України.

Санкції стосуються 177 фізичних та 48 юридичних осіб РФ. Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

Зазначається, що лідери країн Євросоюзу одноголосно підтримали продовження санкцій «з огляду на те, що Мінські домовленості не повністю виконуються Росією».

Санкції Євросоюзу передбачають обмеження на доступ до первинних і вторинних ринків капіталу країн ЄС, а також забороняють форми фінансової допомоги та брокерської діяльності російським фінустановам.

Також вони забороняють здійснення прямого або непрямого імпорту, експорту або передачу будь-якої оборонної продукції та товарів подвійного призначення для військового використання в РФ.

Крім того, санкції додатково обмежують доступ Росії до певних чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад у видобутку та розвідці нафти.

Євросоюз почав запроваджувати санкції проти Росії у 2014 році, у відповідь на непровоковані дії, що свідомо підривають та дестабілізують територіальну цілісність України.

Санкційний список періодично переглядається та поновлюється.

Нагадаємо, знову продовжити санкції проти РФ Євросоюз вирішив 10 грудня.