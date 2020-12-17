Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Антироссийские санкции продлен еще на полгода, фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n147934-evrosouz-prodlil-antirossiyskie-sankcii-esche-na-polgoda.html

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Евросоюз еще на полгода — до 31 июля 2021 года продлил действие санкции, введенных в отношении России из-за ее агрессии по отношению к Украине.

Санкции касаются 177 физических и 48 юридических лиц РФ. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Отмечается, что лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали продление санкций «ввиду того, что Минские договоренности не полностью выполняются Россией».

Санкции Евросоюза предусматривают ограничения на доступ к первичным и вторичным рынкам капитала стран ЕС, а также запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским банкам.

Также они запрещают осуществление прямого или косвенного импорта, экспорта или передачу любой оборонной продукции и товаров двойного назначения для военного использования в РФ.

Кроме того, санкции дополнительно ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

Евросоюз начал вводить санкции против России в 2014 году, в ответ на неспровоцированные действия, которые сознательно подрывают и дестабилизируют территориальную целостность Украины.

Санкционный список периодически пересматривается и обновляется.

Напомним, снова продлить санкции против РФ Евросоюз решил 10 декабря.