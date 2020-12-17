Добкин прокомментировал будущие выборы мэра Харькова и смерть Кернеса

https://racurs.ua/n147937-dobkin-prokommentiroval-buduschie-vybory-mera-harkova-i-smert-kernesa.html

Ракурс

Геннадий Кернес, который стал мэром Харькова на третий срок заочно, в сентябре был доставлен в Германию с COVID-19. 17 декабря стало известно о смерти 61-летнего политика. Разговоры о том, кто сможет заменить его на посту прокомментировал в четверг Михаил Добкин.

С уходом Кернеса Харьков осиротел. Он с 2006 года участвовал в развитии и возрождении Харькова. И сегодня воспринимать Харьков без связки с Кернесом — и непривычно, и горько, и пока еще больно, — заявил Добкин в эфире канала «Украина24».

По его словам, сначала нужно отдать все почести человеку, а затем предоставить возможность харьковчанам сделать свой выбор.

Напомним, в связи со смертью Кернеса в Харькове объявлен трехдневный траур. Церемония захоронения городского головы Харькова состоится ориентировочно на следующей неделе, в период со вторника по четверг.

В случае смерти мэра города его полномочия осуществляет секретарь городского совета — до момента начала полномочий городского головы, избранного на внеочередных выборах в соответствии с законом. Иными словами, выполнять обязанности мэра Харькова сейчас будет Игорь Терехов.