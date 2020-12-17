Арахамія назвав Вітренка безальтернативним кандидатом

https://racurs.ua/ua/n147938-arahamiya-nazvav-vitrenka-bezalternatyvnym-kandydatom.html

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Юрій Вітренко — безальтернативний кандидат на посаду міністра енергетики. Таку думку висловив очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія під час спілкування з журналістами у кулуарах парламенту 17 грудня.

Також «слуга» озвучив причину провалу голосування за Вітренка.

З Вітренком ситуація складніша… Тут була його помилка… Я вважаю, що коли такого важливого міністра призначають, то він повинен робити зустрічі з усіма фракціями… Він має зустрітися з усіма депутатами, озвучити свій курс… Дуже багато депутатів почувають себе ображеними, що вони не мали «доступу до тіла», як то кажуть, щоб поспілкуватися. Я ходив по залу і питав людей. Я вважаю, що це забрало десь 20−30% голосів, — розповів Арахамія.

Нардеп особисто з’ясовував у колег причину їх невдоволення кандидатурою Вітренко. Глава фракції «Слуга народу» переконує, що відсутність комунікації виникла через стислі терміни, під час яких ухвалювалися кадрові питання.

Наступного разу, десь у січні, виноситимемо на голосування ще раз і спробуємо мобілізувати голоси, — резюмував Арахамія.

Нагадаємо, Юрія Вітренка, колишнього топ-менеджера «Нафтогазу України» не обрали в Раді першим віце-прем'єром в уряді Дениса Шмигаля. За це рішення проголосували тільки 185 нардепів. За Вітренка, зокрема, проголосувало лише 153 представники монобільшості.