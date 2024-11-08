Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год. Фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n201029-kabmin-odobril-proekt-gosbudjeta-na-2025-god-do-vtorogo-chteniya.html

Ракурс

Кабінет міністрів України 8 листопада схвалив проект державного бюджету на 2025 для розгляду в другому читанні.

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Пріоритет уряду залишився незмінним — оборона, обороноздатність та безпека України. На ці потреби чиновники запропонували виділити 2 трлн 225 млрд грн. В Кабміні переконують, що всі кошти платників податків підуть виключно на забезпечення сил безпеки та оборони й на виготовлення та закупівлю нової зброї, БпЛА та техніки. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Крім того, у пріоритеті чинного уряду залишаться соціальна сфера, освіта та медицина.

Витрати держбюджету до другого читання збільшили на 50 млрд грн. З цієї суми на освіту пропонують виділити додаткові 24 млрд грн — 12 млрд грн на доплати вчителям та ще 12 млрд грн на інвестиційні проекти в освітній сфері.

На медицину хочуть спрямувати додаткові 6,3 млрд грн. Ще додаткові 5 млрд грн пропонують виділити на підтримку ветеранів війни.

У бюджеті на наступний рік не передбачене фінансування дорожнього фонду, однак на ремонт ділянок, «важливих для оборони та функціонування економіки держави», пропонується виділити 12,6 млрд грн.

Також уряд передбачив подальшу роботу програми «єВідновлення» та її фінансування в повному обсязі.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада України голосами 247 народних обранців ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на 2025 рік.