Вітренко відреагував фразою Черчилля на провал голосування у Раді

Ракурс

Юрій Вітренко, колишній топ-менеджер «Нафтогазу України», котрого 17 грудня не обрали у Верховній Раді першим віце-прем'єром в уряді Дениса Шмигаля, відреагував на голосування парламентарів.

Дякую всім, хто підтримував! Це дуже корисний досвід. Тепер я можу сказати своїм дітям, що не відмовився допомогти країні у складний час. І що це не мені це непотрібно. Щиро бажаю народним депутатам знайти кращого кандидата, який зможе зробити нашу країну сильнішою, — написав Вітренко у четвер в Фейсбук.

Він також процитував колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля (You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life):

У вас є вороги? Добре. Значить, ви в своєму житті щось колись відстоювали.

Нагадаємо, сьогодні Вітренко не обрали главою Міненерго. За це рішення проголосували тільки 185 нардепів. За нього, зокрема, проголосувало лише 153 представники «Слуги народу». Згодом очільник фракції монобільшості Давид Арахамія пояснив причини провалу голосування.