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Ракурс
Рада запустила процедуру звільнення міністра енергетики

Рада запустила процедуру звільнення міністра енергетики

10 січ 2025, 16:47
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Фракція «Голос» зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.


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Фракція вимагає, щоб міністр виступив з доповіддю про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі.

Представниця енергетичного комітету Ради, депутатка Інна Совсун, заявила, що представники делегації Єврокомісії і представники посольства США повідомили її комітет, що насправді Україна немає їхньої підтримки у будівництві третього і четвертого блоку Хмельницької АЕС.

Галущенко заявив, що «в тексті закону є норма, згідно з якою, ці блоки будуть працювати на американському паливі», а також звинуватив Совсун у «поливанні брудом» української енергетики.

Моя колега і член енергетичного Комітету Інна Совсун спитала уряд хто ж з міжнародників підтримує «велике атомне будівництво». І що у неї у членів Комітету є листи, що партнери НЕ підтримують і здивовані, що їх іменем прикриваються. На що Галущенко почав відповідь, що «Інна бігає по посольствам та жаліється…», — так Железняк описав діалог під час засідання Ради 10 січня.

Джерело: Ракурс


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