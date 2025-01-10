Рада запустила процедуру отставки министра энергетики

Рада запустила процедуру увольнения министра энергетики

https://racurs.ua/n203007-rada-zapustila-proceduru-otstavki-ministra-energetiki.html

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Фракція «Голос» зареєструвала постанову про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка.

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Фракція вимагає, щоб міністр виступив з доповіддю про боротьбу з корупцією в енергетичному секторі.

Представниця енергетичного комітету Ради, депутатка Інна Совсун, заявила, що представники делегації Єврокомісії і представники посольства США повідомили її комітет, що насправді Україна немає їхньої підтримки у будівництві третього і четвертого блоку Хмельницької АЕС.

Галущенко заявив, що «в тексті закону є норма, згідно з якою, ці блоки будуть працювати на американському паливі», а також звинуватив Совсун у «поливанні брудом» української енергетики.