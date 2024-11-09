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Ракурс
В Раду внесен проект Госбюджета на 2025 год, фото: Pexels

Кабмин внес во второе чтение в Раду проект Госбюджета-2025

9 ноя 2024, 14:34
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Кабмін подав до Верховної Ради підготовлений до другого читання законопроект про державний бюджет на 2025 рік.


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Про це сьогодні, 9 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (реєстр. номер 12000), — зазначив він.

Зазначається, що проект Держбюджету підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених парламентською постановою від 31 жовтня № 4055-IX «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік».

Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада підтримала проект Держбюджету-2025 31 жовтня голосами 247 народних обранців.

Источник: Ракурс


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