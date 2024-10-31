Рада в первом чтении приняла бюджет на 2025 год

Бюджет-2025 был принят в первом чтении, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n200768-rada-v-pervom-chtenii-prinyala-budjet-na-2025-god.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 31 жовтня, ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на 2025 рік.

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За відповідне рішення проголосували 247 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили, — зазначив він.

28 жовтня Бюджетний комітет на своєму засіданні ухвалив рекомендував до І читання Бюджет 2025 року і проект Бюджетних висновків. Тоді ж у комітеті підтримали збільшення зарплат прокурорам на 37%. 30 жовтня парламент підтримав правку № 155, яка скасувала підвищення зарплат прокурорам.