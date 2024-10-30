Парламент принял правку в госбюджет об отмене повышения зарплат прокуроров

https://racurs.ua/n200735-parlament-prinyal-pravku-v-gosbudjet-ob-otmene-povysheniya-zarplat-prokurorov.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Депутати голосували за правки до проєкту бюджету на 2025 рік.

.

За ініціативи Володимира Цабаля парламент збив підняття зарплат прокурорам і залишила фонд з.п. на рівні 2024 року. 242 голоси за, — написав у Телеграм нардеп Ярослав Юрчишин.

28 жовтня бюджетний комітет Ради схвалив до першого читання Проєкт бюджету на 2025 рік.