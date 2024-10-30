Ракурсhttps://racurs.ua/
Парламент ухвалив правку до держбюджету про скасування підвищення зарплат прокурорів
Парламент ухвалив правку до держбюджету про скасування підвищення зарплат прокурорівhttps://racurs.ua/ua/n200735-parlament-uhvalyv-pravku-do-derjbudjetu-pro-skasuvannya-pidvyschennya-zarplat-prokuroriv.htmlРакурс
Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Депутати голосували за правки до проєкту бюджету на 2025 рік.
.
За ініціативи Володимира Цабаля парламент збив підняття зарплат прокурорам і залишила фонд з.п. на рівні 2024 року. 242 голоси за, — написав у Телеграм нардеп Ярослав Юрчишин.
28 жовтня бюджетний комітет Ради схвалив до першого читання Проєкт бюджету на 2025 рік.
Депутати пропонували уряду спрямувати 43,2 мільярда гривень дорожнього фонду на оборонні потреби країни. Щонайменше два мільярда гривень — на розмінування, а 4,8 мільярда — на нові пасажирські вагони.
Також пройшла правка про скасування національного кешбеку. Водночас підвищення зарплат прокурорам на 37% (майже на 3 мільярди гривень) вирішили залишити. Проєкт із правками Кабмін має розглянути цього тижня.