Парламент ухвалив правку до держбюджету про скасування підвищення зарплат прокурорів

https://racurs.ua/ua/n200735-parlament-uhvalyv-pravku-do-derjbudjetu-pro-skasuvannya-pidvyschennya-zarplat-prokuroriv.html

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Верховна Рада підтримала правку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Депутати голосували за правки до проєкту бюджету на 2025 рік.

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За ініціативи Володимира Цабаля парламент збив підняття зарплат прокурорам і залишила фонд з.п. на рівні 2024 року. 242 голоси за, — написав у Телеграм нардеп Ярослав Юрчишин.

28 жовтня бюджетний комітет Ради схвалив до першого читання Проєкт бюджету на 2025 рік.