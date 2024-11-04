Правительство подало в ВРУ законопроект о ликвидации МСЭК. Фото:

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Законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій подали у Верховну Раду.

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Проект закону № 12178, який підготував Кабінет міністрів України, уже передали на розгляд комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичної страховки. Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

Автори закону пропонують замінити систему медико-соціальної експертизи на оцінку повсякденного функціонування особи, що сприятиме більш ефективному проходженню медекспертизи.

Також пропонується встановити, що оцінка повсякденного функціонування особи відбувається відповідними експертними комісіями, які формують у закладах охорони здоров’я.

Закон має закріпити перелік функцій експертних комісій. Зокрема, до них віднесуть встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що нинішня система МСЕК зʼявилась ще до набуття Україною незалежності та не відповідає ані сучасним викликам, ані актуальним підходам щодо встановлення інвалідності, прийнятим у світі.

Нагадаємо, 1 листопада уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», котрий з 1 січня 2025 року замінить МСЕКи командами лікарів-практиків.