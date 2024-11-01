Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію МСЕК

В Україні планують ліквідувати МСЕК, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n200809-kabmin-shvalyv-zakonoproekt-pro-likvidaciu-msek.html

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Уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», котрий з 1 січня замінить МСЕКи командами лікарів-практиків.

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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомила прес-служба МОЗ.

Ми повністю поділяємо невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою МСЕК. Настав час замінити її новою, що буде базуватися на інших принципах, — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Згідно із законопроектом:

замість поняття «медико-соціальна експертиза» вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи»;

з 1 січня 2025 року замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів;

ці команди працюватимуть у багатопрофільних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Ці лікарні оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта;

за потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта;

нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності чи призначення державних виплат.

Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт — імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які останнім часом стало відомо, — наголошують у МОЗ.

Законопроект передбачає також такі зміни: