Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію МСЕК

Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію МСЕКhttps://racurs.ua/ua/n200809-kabmin-shvalyv-zakonoproekt-pro-likvidaciu-msek.htmlРакурс
Уряд схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», котрий з 1 січня замінить МСЕКи командами лікарів-практиків.
Про це сьогодні, 1 листопада, повідомила прес-служба МОЗ.
Ми повністю поділяємо невдоволення застарілою, недружньою до людей і великою мірою корумпованою системою МСЕК. Настав час замінити її новою, що буде базуватися на інших принципах, — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Згідно із законопроектом:
- замість поняття «медико-соціальна експертиза» вводить термін «оцінювання повсякденного функціонування особи»;
- з 1 січня 2025 року замість МСЕКів запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів;
- ці команди працюватимуть у багатопрофільних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Ці лікарні оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців, з яких можна буде формувати команди, виходячи з потреб кожного окремого пацієнта;
- за потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта;
- нова система буде цифровізованою. Лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності чи призначення державних виплат.
Цифровізація також запобігатиме корупції та іншим зловживанням. Наприклад, лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт — імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність. Це виключить можливість попередніх корупційних домовленостей, зокрема й таких, про які останнім часом стало відомо, — наголошують у МОЗ.
Законопроект передбачає також такі зміни:
- не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях (ЛКК). Направляти на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців — лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв за допомогою електронної системи;
- до процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта;
- визначено, які лікарі мають право проводити оцінювання, а які — ні;
- передбачено механізми оскарження рішень команд;
- фінансуватиметься нова система оцінювання через НСЗУ.