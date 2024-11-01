Віктор Ляшко розкрив деталі реформи МСЕК. Фото:

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Ракурс

Система медико-соціальних експертних комісій в Україні буде реформована.

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У п’ятницю, 1 листопада, у Верховній Раді доповідав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він і розкрив деталі МСЕК. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зараз фахівці готують проект закону про заміну системи медико-соціальних експертних комісій. Законопроект вже розглядають у Кабінеті міністрів, далі документ зареєструють у парламенті.

У рамках реформи понад 500 МСЕК в Україні замінить команда лікарів-експертів.

Ляшко пообіцяв, що нова система буде максимально цифровізована, щоб зменшити ризик корупції та людський фактор.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

А 29 жовтня Верховна Рада ухвалила закон № 11225 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи». Зокрема, документ передбачає внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.