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Ракурс
МСЕК в Україні планують ліквідувати, фото: «Львівський портал»

Рада ухвалила закон про удосконалення роботи МСЕК

29 жов 2024, 14:56
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 29 жовтня, ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи» (№ 11225).


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За відповідне рішення проголосували 284 народні обранці, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Горнчаренко.

Зазначається, що законопроект передбачає такі зміни:

  • буде можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК;
  • зміни в порядку встановлення інвалідності — пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
  • внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.

Але тепер питання, що далі. Бо президент заявив про ліквідацію МСЕК, — наголосив Гонаренко.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає ліквідацію МСЕК з кінця року.

Джерело: Ракурс


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