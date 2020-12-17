Новый вид орхидеи из Мадагаскара признали самым «страшным» в мире

https://racurs.ua/n147946-novyy-vid-orhidei-iz-madagaskara-priznali-samym-strashnym-v-mire-foto.html

Ракурс

Новый вид орхидеи Gastrodia agnicellus, обнаруженный на Мадагаскаре, признали самым «страшным» в мире. Коричневое растение с приятным ароматом нашли в глубокой тени под листьями в лесах Мадагаскара.

Эта маленькая безлистная орхидея проводит большую часть своей жизни под землей, выходя на поверхность лишь для того, чтобы произвести плоды и разнести семена, пишет New Scientist.

Представители Королевского ботанического сада Кью в Лондоне назвали цветок «самой уродливой орхидеей в мире». По словам ботаника Йохана Херманса, цветки с таким видом часто пахнут гниющей плотью, чтобы привлекать насекомых, но у Gastrodia agnicellus, наоборот, аромат оказался приятным.

На самом деле, у нее довольно свежий цитрусовый аромат, — отметил Херманс.

Новый вид орхидей является многолетним растением. Ученые до сих пор не знают, как опыляется этот цветок. Считается, что ареал его обитания очень невелик и сокращается из-за развития сельского хозяйства и пожаров на Мадагаскаре. Поэтому Gastrodia agnicellus классифицируется как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Напомним, в 2020 году были описаны 156 новых видов растений и грибов, в том числе 19 новых орхидей, большинство из которых были найдены в Новой Гвинее.