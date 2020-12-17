У Антоненко подозревают COVID-19 — стало известно, изменил ли суд меру пресечения

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Ракурс

У Андрея Антоненко (Риффмастера), фигуранта «дела Шеремета», ухудшилось самочувствие и подозревается коронавирусная инфекция COVID-19. В связи с этим сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения. Однако Шевченковский райсуд Киева сегодня в очередной раз оставил Антоненко под стражей.

Соответствующее решение суд принял на заседании в четверг вечером, 17 декабря.

В ходе рассмотрения ходатайства суд допросил в качестве свидетеля врача, который сообщил об оперативных вмешательствах, которые были у Антоненко, и отметил, что COVID-19 может вызвать серьезные осложнения и несет угрозу здоровью удерживаемого в СИЗО, пишет «Интерфакс-Украина».

Ранее во время заседания по существу в отношении обвиняемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении к делу ряда материалов.

После этого защита Антоненко заявила суду ходатайство об изменении меры пресечения из-за подозрения на COVID-19, поскольку у одного из его адвокатов подтверждена коронавирусная болезнь. Кроме этого, коронавирус обнаружили у трех человек из корпуса следственного изолятора, где содержат Антоненко. В ответ сторона обвинения заявила об отсутствии оснований для изменения меры пресечения, поскольку в СИЗО есть медчасть.

Напомним, о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Дугарь, врачу и волонтерке Кузьменко и музыканту Антоненко. Ранее следствие утверждало, что Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета». В мае 2020 года следствие изменило текст подозрения. Теперь организаторами преступления считаются «неустановленные лица», а все остальные фигуранты дела — его исполнителями.