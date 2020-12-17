Росія здійснила запуск протисупутникової ракети — Вашингтон

https://racurs.ua/ua/n147949-rosiya-zdiysnyla-zapusk-protysuputnykovoyi-rakety-vashyngton.html

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Протисупутникову ракету випробувала у вівторок Росія. Таку заяву оприлюднило Космічне командування США, яке зазначило, що Кремль вже продемонстрував два різних види космічного озброєння.

Росія перетворює космос в зону бойових дій, випробовуючи протисупутникову зброю космічного і наземного базування. Це суперечить заявам Москви про те, що РФ прагне запобіганням конфліктів в космосі, — заявив очільник Космічного командування США генерал Джеймс Дікінсон, пише «Голос Америки».

Він додав, що Кремль намагається використовувати в своїх інтересах залежність Вашингтона від систем космічного базування.

Ми готові й маємо твердий намір стримувати агресію і захищати нашу країну і наших союзників від ворожих дій у космосі, — додав Дікінсон.

За словами американського військового, Росія завершила кілька випробувань наземного озброєння, «здатного знищити супутники на низькій навколоземній орбіті».

Якщо цю зброю випробують на реальному супутнику або використають у бойових умовах, це призведе до утворення великого поля космічних уламків, яке може поставити під загрозу комерційні супутники і безповоротно забруднити космічний простір, — наголосив Дікінсон.

Нагадаємо, у США та світі різні приватні компанії здійснюють запуски комерційних супутників. Найвідоміша з них — SpaceX, американська космічна компанія Ілона Маcка, постійно виводить на орбіту Землі супутники за допомогою ракети-носія Falcon 9.