Робопес “Спот” Boston Dynamics пішов на службу до поліції Нью-Йорка — кумедне відео

https://racurs.ua/ua/n147950-robopes-boston-dynamics-stav-robokopom-pracuvatyme-u-policiyi-nu-yorka-video.html

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Робот-пес «Спот» відомої американської компанії Boston Dynamics стане робокопом — поліція Нью-Йорка вирішила взяти його на роботу. Правоохоронці залучатимуть «Спота» до порятунку життя, захисту людей та офіцерів.

Про це 17 грудня повідомляє «Голос Америки».

Раніше робопес «Спот» навчився робити сканування будівель за допомогою 3D-лазера та виміряв рівень радіації у Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Boston Dynamics за 921 млн дол. купує корейський автомобільний гігант Hyundai Motor. Деталі угоди не розголошуються. Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. Раніше нею володів інтернет-гігант Google, який у 2017 році продав компанію японській SoftBank Group.

У 2020 році Boston Dynamics запустила у продаж своїх маневрених роботів «Спот», схожих на собаку. Також серед розробок компанії людиноподібний робот Atlas та двометровий Handle, призначений для логістичних послуг.

Попри свої численні досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics позиціонує себе як дослідницька неприбуткова компанія.