Оккупанты вернули тело погибшего защитника Украины, фото: Украинская делегация в ТКГ

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Российские оккупанты передали украинской стороне тело погибшего военного из одной из механизированных бригад ВСУ.

Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Отмечается, что передача тела состоялась благодаря «соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ».

Этот военный 14 декабря по неустановленным пока обстоятельствам оказался на временно неподконтрольной территории Украины. Причины его смерти установит следствие.

Спасибо международным посредникам и группе «Эвакуация 200» за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего, — отмечают в пресс-службе украинской делегации.



Ранее в штабе операции Объединенных сил сообщали, что в течение 14 декабря были зафиксированы четыре случая нарушения боевиками режима прекращения огня на Донбассе. Также тогда сообщалось об отсутствии боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил по результатам 14 декабря.

Напомним, в июле стало известно, что оккупанты совершили надругательство над телом погибшего украинского медика.