Окупанти повернули тіло загиблого захисника України, фото: Українська делегація в ТКГ

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Російські окупанти передали українській стороні тіло загиблого військового з однієї з механізованих бригад ЗСУ.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Зазначається, що передача тіла відбулася завдяки «відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ».

Цей військовий 14 грудня за невстановленими наразі обставинами опинився на тимчасово непідконтрольній території України. Причини його смерті встановить слідство.

Дякуємо міжнародним посередникам та групі «Евакуація 200» за допомогу у поверненні тіла нашого військовослужбовця, — наголошують у прес-службі української делегації.

Раніше в штабі операції Об'єднаних сил повідомляли, що впродовж 14 грудня були зафіксовані чотири випадки порушення бойовиками режиму припинення вогню на Донбасі. Також тоді повідомлялося про відсутність бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил за результатами 14 грудня.

Нагадаємо, в липні стало відомо, що окупанти здійснили наругу над тілом загиблого українського медика.