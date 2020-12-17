Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Снайпер поцілив у захисника України біля Авдіївки

Снайпер поцілив у захисника України біля Авдіївки

17 гру 2020, 22:35
999

Ворожий снайпер поцілив у захисника України на Донбасі. Інцидент стався 17 грудня в районі Авдіївки.

Про це повідомила у Фейсбук українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Сьогодні близько 17.40 внаслідок снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки, — йдеться у повідомленні.

Стан військовослужбовця Збройних сил України стабільний, він перебуває у свідомості в лікувальному закладі.


Також представники України в ТКГ поінформували, що українська група Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) задіяла координаційний механізм припинення вогню та направила спеціальну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ у середу вперше відбувся скандал «з використанням брудної нецензурної лайки», однак представник ОБСЄ Хайді Грау «не помітила цього факту». За словами представника окремих районів Донецької області у ТКГ, журналіста Сергія Гармаша, маріонетки Кремля провокували Леоніда Кравчука. Згодом терористи перекрикували і обізвали Гармаша. Він зазначив, що посол Грау «намагалася не дати члену української делегації можливості говорити».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів