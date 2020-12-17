Снайпер поцілив у захисника України біля Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n147951-snayper-pocilyv-u-zahysnyka-ukrayiny-bilya-avdii-vky.html

Ракурс

Ворожий снайпер поцілив у захисника України на Донбасі. Інцидент стався 17 грудня в районі Авдіївки.

Про це повідомила у Фейсбук українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Сьогодні близько 17.40 внаслідок снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки, — йдеться у повідомленні.

Стан військовослужбовця Збройних сил України стабільний, він перебуває у свідомості в лікувальному закладі.

Також представники України в ТКГ поінформували, що українська група Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) задіяла координаційний механізм припинення вогню та направила спеціальну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ у середу вперше відбувся скандал «з використанням брудної нецензурної лайки», однак представник ОБСЄ Хайді Грау «не помітила цього факту». За словами представника окремих районів Донецької області у ТКГ, журналіста Сергія Гармаша, маріонетки Кремля провокували Леоніда Кравчука. Згодом терористи перекрикували і обізвали Гармаша. Він зазначив, що посол Грау «намагалася не дати члену української делегації можливості говорити».