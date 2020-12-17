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18 грудня – день пам'яті преподобного Сави Освяченого, фото – inlviv
18 грудня відзначають Савин деньhttps://racurs.ua/ua/n147939-18-grudnya-vidznachaut-savyn-den.htmlРакурс
18 грудня православна церква вшановує пам’ять преподобного Сави Освяченого, який прославився створенням богослужбового і монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував декілька монастирів та лавр.
В народі свято називають Савин день, який має свої традиції. День Сави вважається одним з веселих українських свят.
У родинах, де є чоловік з таким ім’ям, здавна справляли жартівливі обряди пошанування іменинникові.
Цього дня не було заведено їсти скоромного, бо зазвичай ще тривав піст. До столу подавали капусту, квашені яблука, пироги з картоплею та квасолею.
День ангела імені відзначають Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.
Також відзначають Міжнародний день мігранта та День арабської мови в ООН.
18 грудня 1990 року в ООН ухвалили Міжнародну конвенцію про захист прав всіх мігрантів і членів їхніх сімей. День арабської мови відзначається з 2010 року.
День в історії:
- 1104 — Никифор I був призначений керівником Київської митрополії;
- 1917 — у Києві відкрили Українську державну академію мистецтв;
- 1920 — в УРСР ухвалили постанову «Про облік музичних інструментів» — один із нормативних актів, за яким переслідували кобзарів;
- 1991 — незалежність України визнала Вірменія;
- 2007 — Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України.
Нагадаємо, 17 грудня відзначали День працівника виконавчої служби та день Варвари.
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