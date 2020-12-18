Байден назвав пріоритетне питання своєї адміністрації

Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n147954-bayden-nazvav-priorytetne-pytannya-svoieyi-administraciyi.html

Ракурс

Джо Байден, обраний президент США, хоче зробити кібербезпеку пріоритетом своєї адміністрації.

Відповідна заява Байдена пролунала на тлі нещодавніх повідомлень про масштабні кібератаки на урядові структури США, котрі, як вважається, могли здійснюватися в інтересах Росії, повідомляє видання «Голос Америки».

Байден зазначив, що доручив своїй команді з’ясувати всі подробиці стосовно цієї ситуації, і додав, що вона викликала у нього «серйозну стурбованість».

Ми зробимо дотримання кібербезпеки обов’язковим завданням для всього уряду, ще більше зміцнимо партнерські відносини з приватним сектором і збільшимо наші інвестиції в інфраструктуру і людей, які потрібні нам для захисту від зловмисних кібератак, — запевнив Байден.

Обраний президент додав, що адміністрація займеться не лише захистом від кіберзлочинів, а й активно перешкоджатиме противникам США в здійсненні кібератак.

Наші противники повинні знати, що як президент я не буду сидіти склавши руки перед обличчям кібернападів на нашу країну, — наголосив Байден.

Нещодавно американські ЗМІ повідомили про кібератаки хакерів, котрі могли працювати на Росію, на урядові структури США, серед яких, зокрема, було Міністерство фінансів цієї країни.

Зазначалося, що хакери, зокрема, змогли отримати доступ до електронного листування кількох відомств, а самі кібератаки були пов’язані зі зламом компанії FireEye, котра має урядові та комерційні контракти з кібербезпеки.

Спецслужби США у спільній заяві 16 грудня підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури країни, проте не повідомили, хто саме за нею стоїть.