В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Жертвами этой болезни за прошедшие сутки, 17 декабря, стали еще 260 человек.

Министр охраны Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

За минувшие сутки зафиксировали еще 12 тыс. 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 620 среди детей и 552 среди медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:

городе Киеве — 1 тыс. 658;

Запорожской области — 1 тыс. 22;

Одесской области — 925;

Киевской области — 922;

Черкасской области — 583.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 904 человека, выздоровели — еще 12 тыс. 866 больных.

В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют почти 367 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

За сутки проведены 68 тыс. 759 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

зафиксировали 944 тыс. 381 случай COVID-19;

выздоровели 561 тыс. 222 человека;

умерли 16 тыс. 256 больных.

Напомним, Минздрав планирует провести вакцинацию от коронавируса жителей временно оккупированных территорий Донбасса.