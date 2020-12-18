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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

Коронавирус в Украине унес жизни уже более 16 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

18 дек 2020, 09:45
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Жертвами этой болезни за прошедшие сутки, 17 декабря, стали еще 260 человек.

Министр охраны Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

За минувшие сутки зафиксировали еще 12 тыс. 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 620 среди детей и 552 среди медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:

  • городе Киеве — 1 тыс. 658;
  • Запорожской области — 1 тыс. 22;
  • Одесской области — 925;
  • Киевской области — 922;
  • Черкасской области — 583.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 904 человека, выздоровели — еще 12 тыс. 866 больных.

В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют почти 367 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

За сутки проведены 68 тыс. 759 тестирований на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • зафиксировали 944 тыс. 381 случай COVID-19;
  • выздоровели 561 тыс. 222 человека;
  • умерли 16 тыс. 256 больных.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, Минздрав планирует провести вакцинацию от коронавируса жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Источник: Ракурс


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