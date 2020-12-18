Коронавирус в Украине унес жизни уже более 16 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147956-koronavirus-v-ukraine-unes-jizni-uje-bolee-16-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Жертвами этой болезни за прошедшие сутки, 17 декабря, стали еще 260 человек.
Министр охраны Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
За минувшие сутки зафиксировали еще 12 тыс. 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 620 среди детей и 552 среди медработников.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:
- городе Киеве — 1 тыс. 658;
- Запорожской области — 1 тыс. 22;
- Одесской области — 925;
- Киевской области — 922;
- Черкасской области — 583.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 904 человека, выздоровели — еще 12 тыс. 866 больных.
В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют почти 367 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.
За сутки проведены 68 тыс. 759 тестирований на COVID-19.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- зафиксировали 944 тыс. 381 случай COVID-19;
- выздоровели 561 тыс. 222 человека;
- умерли 16 тыс. 256 больных.
Напомним, Минздрав планирует провести вакцинацию от коронавируса жителей временно оккупированных территорий Донбасса.