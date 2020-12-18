Російська агресія на Донбасі триває, фото: «24 канал»

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На Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати досягнуті домовленості.

Також фіксуються ознаки військової присутності в зоні безпеки. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, 8 грудня безпілотник Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні зафіксував три системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на полігоні біля села Тернове, а 13 грудня патрулі ОБСЄ було зафіксували 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) поблизу міста Хрустальний.

Все озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, — наголошують у прес-службі штабу ООС.

11 грудня безпілотник ОБСЄ зафіксував поблизу села Вербова Балка радіолокаційну станцію «Дунай», призначену для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів, радіус дії якої становить 160 км.

Зазначається, що активну станцію такого типу поблизу Вербовою Балки також фіксували 16 лютого.

Крім того, окупанти активно облаштовують окопи в напрямку українських позицій.

Неподалік розташованої в районі міста Ясинувата Донецької фільтрувальної станції, котра здійснює питне водопостачання низки населених пунктів, 29 листопада було зафіксовано 320-метрову траншею, котра з'єднує між собою шість бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій ЗСУ, та 50-метрову траншею з окопом квадратної форми.

За оцінками, перша структура являє собою облаштування вогневих позицій, друга — мінометний окоп.

Про факт знаходження 27 листопада у житловому районі населеного пункту Ясинувата землерийної машини (ПЗМ-2) було зазначено у звіті СММ ОБСЄ від 28 листопада 2020 року, що свідчить про пов’язані між собою за логікою і місцем події, — наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вчора, 17 грудня, пообіцяв бойовикам в ОРДЛО «пряму» підтримку.