Кнопкодавство під час призначення Шкарлета розслідують у Раді

https://racurs.ua/ua/n147959-knopkodavstvo-pid-chas-pryznachennya-shkarleta-rozsliduut-u-radi.html

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Кнопкодавство під час призначення 17 грудня міністра освіти і науки Сергія Шкарлета розслідують у Верховні Раді.

Уранці 18 грудня нардепи не змогли розпочати годину запитань до уряду, оскільки дві фракції — «Голос» і «Європейська солідарність» оголосили вимогу провести збори керівників фракцій.

Як пояснив один з лідерів «Голосу» Ярослав Железняк, у розпорядженні нардепів є докази принаймні чотирьох випадків неособистого голосування під час призначення міністрів у Раді у четвер.

Спікер Дмитро Разумков відкрив засідання Ради і оголосив перерву, попросивши зачекати Дениса Шмигаля, який мав виступити перед парламентом.

Про ймовірне кнопкодавство у Раді в «Голосі» заявили ще вчора. Воно начебто зафіксовано під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Нардеп Кіра Рудик зазначила, що «Голос» вимагатиме повторного голосування щодо Шкарлета. Адже міністром його призначили мінімумом голосів — 226, при цьому Григорій Суркіс з «Опозиційної платформи — За життя» проголосував за це, не будучи присутнім у Раді.

Спікер Разумков відповів в ефірі «1+1», що «закон — один для всіх — про неперсональне голосування та кримінальну відповідальність».

Він додав, що якщо факт кнопкодавства встановлять, то керівництво Ради буде збиратися та «розв'язувати це питання».