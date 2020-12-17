О памятнике Кернесу заговорили в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n147943-o-pamyatnike-kernesu-zagovorili-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Геннадий Кернес умер 17 декабря. 61-летнего мэра Харькова еще в сентябре доставили в Германию с COVID-19. В четверг стало известно о церемонии прощания с политиком.

Также нардеп из фракции «Слуга народу» Александр Качура предположил, что на центральной улице Харькова будет установлен памятник Кернесу.

Он мне запомнился сильным руководителем с харизмой, иногда достаточно эмоциональным, но, в то же время, справедливым. Я думаю, что в городе Харькове обязательно установят памятник Геннадию Кернесу, он это заслужил. И, пожалуй, это будет на центральной улице, — написал Качура в Телеграм.

Напомним, в связи со смертью Кернеса в Харькове объявлен трехдневный траур. Церемония прощания с городским главой Харькова состоится ориентировочно на следующей неделе, в период со вторника по четверг. 11 декабря сообщалось, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее Кернес переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 16 сентября его доставили в немецкую клинику «Шарите» из-за осложнений от коронавируса.

На местных выборах 25 октября в первом туре его поддержали 60,34% избирателей. 9 декабря Карнес получил полномочия мэра Харькова без присяги.